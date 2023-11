Μέσι: Δημοσίευμα – βόμβα για τρίτο πρόσωπο στη σχέση του με την Αντονέλα – Απάντησε με… Disney World

Δημοσίευμα βραζιλιάνικης εφημερίδας βάζει «φωτιά» στη σχέση του Λιονέλ Μέσι με την Αντονέλα Ροκούσο. Πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν το ζευγάρι να περνάει κρίση στον γάμο του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Directo do Miolo», ο Αργεντινός σούπερ σταρ απάτησε την Αντονέλα με την δημοσιογράφο Σόφι Μαρτίνες. Πρόκειται για τη δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της Εθνικής Αργεντινής.

Ο Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Είναι παντρεμένοι εδώ και 15 χρόνια και έχουν τρία παιδιά.

A jornalista Sofia Martinez é apontada como a pivô da crise no casamento do jogador, de acordo com a imprensa espanhola. pic.twitter.com/S6hpTFQQo8

Ωστόσο, τόσο ο ποδοσφαιριστής, όσο και η αγαπημένη του δεν φαίνεται να δίνουν σημασία στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, καθώς περνούν ευτυχισμένες στιγμές μαζί και επισκέφθηκαν οικογενειακώς τη Disney World στη Φλόριντα.

Messi in Disney with Antonela and his kids yesterday. 📸 👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/4KqQPsLHrc

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 25, 2023