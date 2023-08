Μάτζικ Τζόνσον: Γοητευμένος με την Σαντορίνη και την Μύκονο ο θρύλος του NBA

Ο Μάτζικ Τζόνσον θαυμάζει τις θάλασσες, τις παραλίες, τους παραθεριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και για αυτό βρίσκεται στη χώρα μας για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι. Ο θρύλος του NBA μετά την «απίθανη», όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, εμπειρία του στον Ισθμό της Κορίνθου, πλέον απολαμβάνει την Σαντορίνη και τη Μύκονο.

Ο θρύλος του μπάσκετ την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στο Ιόνιο ταξιδεύοντας με superyacht αξίας 125 εκατομμυρίων ευρώ. Ο επόμενος σταθμός του σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του στα social media, ήταν η Μύκονος, όπου απόλαυσε μαζί με την σύζυγό του αλλά και τους φίλους τους ένα εξαιρετικό δείπνο σε εστιατόριο του νησιού των Κυκλάδων.

Cookie and I enjoyed a great dinner yesterday at Mykonos Social restaurant with our friends Jerry & Tamiko Mosley, Leonard & Lita Richardson, and Dennis & Gina Gage to celebrate Leonard's birthday! pic.twitter.com/OiWWlKJAAe

Ο Μάτζικ είναι τώρα στη Σαντορίνη, όπως αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter. «Η Σαντορίνη είναι πανέμορφη! Είχαμε μια υπέροχη μέρα και απολαύσαμε ένα φανταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο, φάγαμε μια από τις καλύτερες μπριζόλες στον κόσμο!», ανέφερε ο σούπερ σταρ του NBA.

Μάλιστα, ο Μάτζικ έκανε και φωτογράφιση – έκπληξη στη γυναίκα του με διάσημα ιπτάμενα φορέματα. Συγκεκριμένα έγραψε: «Έκανα έκπληξη στην όμορφη σύζυγό μου, Κούκι, και τις φίλες της με μια φωτογράφιση με τα διάσημα ιπτάμενα φορέματα της Σαντορίνης. Η Κούκι είναι πανέμορφη με το χρυσό ιπτάμενο φόρεμά της», ανέφερε.

Today I surprised my beautiful wife Cookie and her girlfriends Gina, Lita and Tamiko with a photoshoot with the famous Flying Dresses Santorini! My wife Cookie looks absolutely STUNNING in her gold flying dress! 😍😍😍 pic.twitter.com/1mFDNzHDvo

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 1, 2023