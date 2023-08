Μαρσέλο: Το σκληρό χτύπημα στο πόδι του Σάντσες – Τα δάκρυα μετά την αποβολή – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην διεθνής της Βραζιλίας, Μαρσέλο, αποβλήθηκε από τον αγώνα με δάκρυα στα μάτια, μετά το σκληρό χτύπημα του στον Λουτσιάνο Σάντσες κατά τη διάρκεια του ματς του Κόπα Λιμπερταδόρες στο Μπουένος Άιρες. Ο παίκτης έπαθε σοβαρή ζημιά καθώς όπως φαίνεται από τα πλάνα το πόδι του ήταν σαν “να κόπηκε στα δύο”.

Ο Μαρσέλο περνούσε ντρίμπλα από τον Σάντσες όταν το πόδι του πέρασε μπροστά από την μπάλα και χτύπησε τον Αργεντινό ψηλά στην κνήμη με δύναμη. Το πόδι του παίκτη της Αργεντινής λύγισε σε μια συγκλονιστική γωνία, αφήνοντάς τον να κείτεται στον αγωνιστικό χώρο, σφαδάζοντας από τον πόνο. Το βίντεο προκαλεί σοκ.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Marcelo just accidentally broke Luciano Sanchez’s leg in the Libertadores.

Horrible scenes. He got a red card & left the pitch in tears. pic.twitter.com/yP4A3NM9Sb

