Μαρσέλο: Εντυπωσιασμένα και τα διεθνή ΜΜΕ από την υποδοχή του Ολυμπιακού

Δεν έμεινε μόνο εντυπωσιασμένος ο Μαρσέλο από την υποδοχή των οπαδών του Ολυμπιακού σήμερα στο Καραϊσκάκη, αλλά και ο διεθνής Τύπος.

Οι μεγαλύτερες ιστοσελίδες στον κόσμο κάνουν αναφορές για την σημερινή παρουσίασή του Βραζιλιάνου άσου, μεταφέροντας εικόνες, βίντεο αλλά και τις δηλώσεις του πρώην παίκτη της Ρεαλ Μαδρίτης σε αυτή.

Ανάμεσά τις οι ισπανικές as.com και marca.com οι οποίες έχουν τίτλο «Μαρσέλο, ο νέος θεός του Ολύμπου», και «η εντυπωσιακή υποδοχή του Ολυμπιακού στον Μαρσέλο», αντίστοιχα.

Εκτός αυτών των ιστοσελίδων, αναφορά κάνει και το βρετανικό Skysports αλλά και το ESPN, ενώ ειδική αναφορά κάνει και ο ιταλός δημοσιογράφος μετρ των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

First night as Olympiacos player for Marcelo ⚪️🔴🇬🇷 #Olympiacospic.twitter.com/ZjlhGs0ePG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022