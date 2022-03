“Λύγισε” στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη – ΒΙΝΤΕΟ

Πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις αλλά δεν τα κατάφερε στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη καθώς ηττήθηκε με 2-0 (6-4, 6-1) από την Ίγκα Σβιόντεκ.

Η Ελληνίδα τενίστρια έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό στον τελικό, με την Ίνγκα Σβιόντεκ να φτάνει δίκαια στην κατάκτηση του τίτλου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η Μαρία Σάκκαρη θα βρίσκεται από αύριο στο Νο3 της Παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Πολωνή μετά την κατάκτηση του Indian Wells θα είναι στο Νο2.

Ο τελικός ξεκίνησε νευρικά και για τις δύο τενίστριες και είχαμε διαγωνισμό μπρέικ, αφού για να κρατήσει κάποια το σερβίς της έπρεπε να φτάσουμε στο πέμπτο γκειμ και αυτή που το έκανε ήταν η Σβιόντεκ.

Η Πολωνή έκανε νέο μπρέικ μετά για να προηγηθεί με 4-2, αλλά η Σάκκαρη απάντησε άμεσα με break back και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της για το 4-4. Η Σβιόντεκ δεν είχε πει όμως την τελευταία της κουβέντα, αφού κράτησε το σερβίς της και στη συνέχεια με ένα ακόμα μπρέικ κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ οι δύο αθλήτριες κράτησαν το σερβίς τους στα πρώτα τρία γκέιμς. Από εκεί και μετά η 20χρονη Πολωνή κυριάρχησε πλήρως πήρε τα επόμενα τέσσερα και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με 6-1 και παράλληλα στη νίκη.

