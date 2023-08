Λιονέλ Μέσι: Έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους – Η Ιντερ Μαϊάμι κατέκτησε το League Cup κόντρα στην Νάσβιλ των Αντετοκούνμπο

Τον πρώτο του τίτλο με την Ιντερ Μαϊάμι κατέκτησε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 10-9 στα πέναλτι (1-1 κ.α. ) της Νάσβιλ, όπου μέτοχος είναι ο Αντετοκούνμπο.

Ο Μέσι για μία ακόμη φορά ήταν ο ηγέτης της Ίντερ και άνοιξε το σκορ στο 23′ με γκολ έξω από την περιοχή. Στο 57′ Φαμπρίς Πικό, όμως ισοφάρισε για την Νάσβιλ και παρά την πίεση της Ιντερ το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Στα πέναλτι η παρέα του Μέσι ήταν πιο ψύχραιμη και τελικά πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος του Μέσι επί αμερικανικού εδάφους και 44ος συνολικά.

WHAT. AN. ENDING. The moment Drake Callender won it with a save for @InterMiamiCF! 🏆 pic.twitter.com/Krx8sOfX6I — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Este equipo 🫶🥹 pic.twitter.com/cXrFCf2fPc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023



Ο Μέσι στην πλούσια καριέρα του έχει κατακτήσει τα πάντα και από σήμερα είναι ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους. Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έφτασε αισίως τους 44 τίτλους και ξεπέρασε τον Ντάνι Αλβες που έχει 43.

Το ξεκίνημά του στη διοργάνωση είναι σημαντικό και αναδείχτηκε και MVP, καθώς έχει σημειώσει 10 γκολ στη διοργάνωση.

Στην τρίτη θέση των πολυτροπαιούχων βρίσκεται ο Αιγύπτιος Χοσάμ Ασούρ με 39 τίτλους και ακολουθεί ο Αντρές Ινιέστα με 37, όσους ακριβώς έχει και ο Μαξγουελ.

🏆💥 SOMOS CAMPEONES 🏆💥 pic.twitter.com/zpczG0eWjE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

🏆 TODOS JUNTOS 🏆 pic.twitter.com/tkcKKanjAs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

TATAmos celebrando 🥳🏆 pic.twitter.com/ugPRsV2BT8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

Hoy se celebra 🍾 pic.twitter.com/iIyhsfVwgN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

The champs are here. 🏆 pic.twitter.com/13FlQs2rMA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Love to see it. 🤝©️ Leo Messi made sure previous @InterMiamiCF captain DeAndre Yedlin played an equal role in lifting the club’s first trophy. pic.twitter.com/LOoY0ip751 — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Special moment between Beckham and Messi. 🤗 pic.twitter.com/TmgHxvuWEp — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023