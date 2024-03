LaLiga: Χαμός στο Βαλένθια – Ρεάλ – Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη δευτερόλεπτα πριν από το buzzer beater του Μπέλιγχαμ

Απίθανη ένταση στο φινάλε του επεισοδιακού Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διαιτητή Χιλ Μανθάνο να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής, σφυρίζοντας τη λήξη της αναμέτρησης όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα για το κεφάλι του Μπέλινγκχαμ που πίστεψε πως πέτυχε το γκολ της νίκης.

Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης έμειναν τελικά ισόπαλες 2-2 έπειτα από μια σκληρή μάχη, ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει διαφορετικά. Και για την ακρίβεια αυτό δεν συνέβη για… δύο δευτερόλεπτα.

Οι Μερένγκες πίεζαν για το γκολ της νίκης στην τελευταία φάση του ματς, ο Μπραΐμ Ντίαθ βρέθηκε στο πλάι μετά από κόρνερ και σέντραρε, με τον Μπέλινγκχαμ να σκοράρει με το κεφάλι το… buzzer beater και να πιστεύει πως χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ.

Ο Χιλ Μανθάνο ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη, αφού σφύριξε τη λήξη της αναμέτρησης την ώρα που η μπάλα βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα το γκολ του Άγγλου να μη μετρήσει!

Αυτό, αναμενόμενα εξόργισε τους παίκτες της Βασίλισσας, που διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον ρέφερι. Οι Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ μάλιστα αποβλήθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης εξαιτίας των έντονων διαμαρτυριών!

Valencia – Real Madrid match ended 2-2.

The referee of the match ended the match just before the goal was scored at the last second! Jesus Gil Manzano is at the center of controversy.

