La Liga: Βαριά ήττα με 5-3 από τη Βιγιαρεάλ η Μπαρτσελόνα – Νίκη με ανατροπή η Ρεάλ

Στον -10 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε η Μπαρτσελόνα, μετά τη βαριά ήττα της με 5-3 από τη Βιγιαρεάλ στο «Καμπ Νου», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της LaLiga. Μετά τον αποκλεισμό της στο Copa del Rey, οι «μπλαουγκράνα» έχασαν ουσιαστικά τις… ελπίδες τους για την κατάκτηση του τίτλου της LaLiga, την ώρα που η Τζιρόνα βρίσκεται στο -2 από τους Μαδριλένους.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» άνοικε το σκορ με τον Ζεράρ Μορένο στο 41′, ενώ στο β΄ μέρος, ο Ιλιάς Ακομάς νίκησε στο τετ α τετ τον πρώην συμπαίκτη του στη Μασία, Ινιάκι Πένια, για το 2-0. Και στα επόμενα 11 λεπτά, οι παίκτες του Τσάβι με ανατροπή κατάφεραν ν’ απαντήσουν και να προηγηθούν με 3-2. Στο 60′, ο Ιλκάι Γκιντογάν μείωσε σε 2-1, στο 68′ ο Πέδρι ισοφάρισε (2-2) και στο 71′ από γέμισμα στην περιοχή ο Ερίκ Μπαγί με αυτογκόλ έκανε το 3-2.

Όμως, η Βιγιαρεάλ αξιοποίησε τα κενά στα μετόπισθεν από πλευράς Μπαρτσελόνα και στο 84′, ο Γκονσάλο Γκέντες με δυνατό σουτ νίκησε τον Πένια και ισοφάρισε σε 3-3. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να βρει το γκολ, ανέβηκαν όλοι οι παίκτες της στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ, για να τους «πληρώσει» αυτή με δύο ακόμη γκολ με σκόρερ τους Αλεκσάντερ Σέρλοτ (90΄+9΄) και Χοσέ Λουίς Μοράλες (90΄+12′).

FIVE GOALS FOR VILLAREAL VS BARCELONA 😭pic.twitter.com/DIYyF4ZnAE

— Mikael (@MikaelMadridsta) January 27, 2024