Κώστας Σλούκας: Το «μαγικό» buzzer beater… τρέλανε τους ξένους – Οι επικές αντιδράσεις

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο πρωταγωνιστής στο ματς Ολυμπιακού – Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη και με ένα «μαγικό» buzzer beater τρίποντο χάρισε τη νίκη στους Ερυθρόλευκους με 72-71 κάνοντας το 2-1 επί της τουρκικής ομάδας.

Οι ξένοι speakers δεν πίστευαν την εξέλιξη του αγώνα και οι αντιδράσεις τους ήταν επικές.

Ο Βρετανός σπορτκάστερ ακούγεται στο βίντεο να φωνάζει και να… παραμιλά στα ελληνικά: «Ώπα, Κώστας Σλούκας. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα».

THAT JUST HAPPENED 🚨 @kos_slou with the buzzer-beater for @Olympiacos_BC to take Game 3!

WHAT an ending 🤯#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gULfvgcPhm

