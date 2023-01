Ινφαντίνο: «Ένα γήπεδο με το όνομα του Πελέ σε κάθε χώρα του κόσμου» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήταν από τους πρώτους που έφτασε στο γήπεδο της Σάντος, στην περίφημη «Vila Belmiro» για 24ωρο λαϊκό προσκύνημα στον «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου.

Μπήκε στη σκηνή όπου διέμενε η οικογένεια, χαιρέτησε τον πρώην τερματοφύλακα Εντίνιο, γιο του Πελέ που είχε επίσης αγωνιστεί στη Σάντος και τώρα προπονητής της Λοντρίνα, στη βραζιλιάνικη Serie B.

«Η στιγμή είναι πολύ θλιβερή», είπε ο Ινφαντίνο. «Αισθανόμαστε μεγάλη συγκίνηση γιατί ο Πελέ είναι ένα σύμβολο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν τον είδα να παίζει αλλά όλος ο κόσμος ξέρει ποιος το έκανε. Η FIFA και όλες οι ηπειρωτικές ομοσπονδίες θα του αποτίσουν φόρο τιμής με ενός λεπτού σιγή στους αγώνες. Πιο σημαντική πράξη θα είναι να ζητήσουμε από τα 211 μέλη της FIFA να ονομάσουν ένα γήπεδο με το όνομα του Πελέ, ώστε σε 30, 40, 50 χρόνια όλοι να γνωρίζουν ακόμα τη σημασία του».

Στη Βραζιλία, ο Πελέ έλαβε ήδη αυτό το είδος φόρου τιμής όσο ζούσε. Το στάδιο «Βασιλιάς Πελέ» ( Rei Pelé) εγκαινιάστηκε το 1970, στη Μασέιο, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αλαγκόας, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Μαζί με τον Ινφαντίνο ήταν ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες, πρόεδρος της Νοτιοαμερικανικής Συνομοσπονδίας (Conmebol) και ο Εντάλντο Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας (CBF).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλία «O’ Globo»-παραθέτοντας και σχετική φωτογραφία-, ο Ροντρίγκες έγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων του Πελέ: «Είναι μία στιγμή που τα λόγια δεν φτάνουν, μας λείπουν. Αυτό που μπορώ να πω μέσα από την καρδιά μου είναι ότι αυτή η στιγμή πονάει πολύ. Αιώνια λαχτάρα για το είδωλο και ο βασιλιάς Πελέ τον μοναδικό αθάνατο. Θα λατρεύω για όλη μου τη ζωή τις χαρούμενες στιγμές που έδωσες εσύ ο Βασιλιάς σε όλους τους λάτρεις του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που σε είδα να παίζεις στις 05/07/67, Μπαία-Σάντος. Ήμουν εκεί, ήμουν 13 και ήμουν ήδη ενθουσιασμένος για σένα. Αναπαύσου εν ειρήνη. Έντναλντο Ροντρίγκες».

