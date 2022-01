Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο Νο 24 όλων των εποχών στο NBA – Πώς αντέδρασε

Άλλη μια μεγάλη διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο δικός μας «Γιάννης» συμπεριλήφθη στους 75 καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ από τη μεγάλη συνδρομητική ιστοσελίδα, The Athletic, σε σχετικό αφιέρωμα με αφορμή την συμπλήρωση 75 ετών από την έναρξη του μεγαλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.

Έτσι, όπως… αποφάσισε το “Athletic”, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το νούμερο 24 στη σχετική λίστα, με τον δημοσιογράφο της ιστοσελίδας να επικοινωνεί μαζί του για να τον ενημερώσει και έχει ένα σχόλιο από τον μεγάλο Έλληνα άσο. Η αντίδρασή του Γιάννη;

Giannis Antetokounmpo was handed The Athletic’s list of the 75 greatest NBA players. He couldn’t believe it.

“Ahhhhhhhhh,” he exclaimed. “You’re playing with me?”

He’s the youngest listed, but his placement is no mistake.

Exclusive with @eric_nehm:https://t.co/G7uwvdFJLS pic.twitter.com/GZGPlspaGl

— The Athletic (@TheAthletic) January 18, 2022