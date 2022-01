Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γιατί έκανα το εμβόλιο – ΦΩΤΟ

Έπειτα από τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τον ανεμβολίαστο Κάιρι Ίρβινγκ και ανέλυσε τους λόγους που ο ίδιος αποφάσισε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA, ο οποίος τον Δεκέμβριο μπήκε στο πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας του NBA, που αφορά σε παίκτες που έχουν νοσήσει ή βρεθεί σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού, είπε σχετικά με την υπόθεση του Ίρβινγκ πως «δεν μπορώ να πιέσω κάποιον να κάνει το οτιδήποτε με το οποίο δεν νιώθει άνετα».

Και συνέχισε: «Μπορώ, όμως να πω γιατί το έκανα εγώ. Το γιατί ένιωσα εγώ άνετα με το να εμβολιαστώ. Για να προστατέψω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου, να μείνω υγιής».

«Απλά ελπίζεις να το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά αν δεν θέλει ο ίδιος να το κάνει, δεν μπορώ να συνεχίσω να τον πιέζω . Πρέπει να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και να έρχομαι κάθε μέρα να κάνω τη δουλειά μου, γιατί πληρώνομαι για αυτό. Δεν ξέρω τι σχέση έχουν, πιθανόν να του έχουν μιλήσει αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν να τον πιέζουν να κάνει κάτι που δεν νιώθει άνετα, επειδή χρειάζεται τόση ενέργεια και στερεί ενέργεια από το μπάσκετ. Γι’ αυτό είμαστε εδώ» κατέληξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Giannis Antetokounmpo gave a very long, thoughtful answer when asked about what he’d try to do if he was in the position the Nets are in with Kyrie Irving: pic.twitter.com/fcsJW4sZuL

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 8, 2022