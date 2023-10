Formula 1: Poleman o Λεκλέρκ στην Πόλη του Μεξικού – «Κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης η Ferrari

Την δεύτερη διαδοχική «pole position» πήρε ο Σαρλ Λεκλέρκ – μετά το γκραν πρι των ΗΠΑ – και συνολικά 22η στην καριέρα του και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο γκραν πρι της Πόλης του Μεξικού, το οποίο είναι ο 19ος αγώνας της χρονιάς στη Formula 1.

Συγκεκριμέα, ο Μονεγάσκος πιλότος της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν στην πίστα “Autodromo Hermanos Rodriguez” και θα βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής (29/10, 22:00) στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Μάλιστα, η «σκουντερία» πανηγύρισε το «1-2» στα επίσημα δοκιμαστικά, καθώς πλάι στον Λεκλέρκ στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται το δεύτερο κόκκινο μονοθέσιο με τον Κάρλος Σάινθ. Από τη δεύτερη σειρά θα εκκινήσουν ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με Red Bull και ο Αυστραλός οδηγός της AlphaTauri, Ντάνιελ Ρικιάρντο.

CHARLES TAKES POLE IN MEXICO!!

He takes his 22nd career pole ahead of Sainz and Verstappen!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XH4F4EykJU

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023