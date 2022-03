Formula 1: Κυριαρχία της Ferrari στο Μπαχρέιν – Εγκατέλειψε ο Φερστάπεν

Η σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με νίκη και 1-2 για την Ferrari.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, μετά τη χθεσινή pole position, κατέκτησε και την πρώτη νίκη της νέας σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, καθώς τερμάτισε πρώτος στο -εναρκτήριο- γκραν πρι του Μπαχρέιν. Ο 24χρονος -από το Μονακό- πιλότος της Ferrari ήταν ταχύτερος από την αρχή και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους του.

Στη δεύτερη θέση άφησε τον άλλο πιλότο της «σκουντερία», τον Ισπανό, Κάρλος Σάινθ, ενώ στο βάθρο ανέβηκε ο Λιούς Χάμιλτον (Mercedes).

What a way to start the season! 🎆#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/U6QazLdCjn

— Formula 1 (@F1) March 20, 2022