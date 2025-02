Φιορεντίνα: Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Κιν έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι

Τρόμος στο «Marcantonio Bentegodi», καθώς ο Μόις Κιν της Φιορεντίνα, έπεσε στο έδαφος μόλις μερικές στιγμές αφού είχε δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι και είχε επιστρέψει στο γήπεδο.

Ο άσος της Φιορεντίνα, αντιπάλου του Παναθηναϊκού στους «16» του Conference League, έμεινε για κάποια λεπτά κάτω και στον σύλλογο ξύπνησαν πολύ άσχημες μνήμες εξαιτίας της πρόσφατης κατάρρευσης του Εντοάρντο Μπόβε στον αγώνα με την Ίντερ.

Kean alami benturan keras di kepala pada babak kedua Verona vs Fiorentina. Ada luka di atas pelipis, Kean sempat dirawat & main lagi.

Δίπλα στον 25χρονο Ιταλό, που ξεκάθαρα δεν αισθανόταν καλά, βρέθηκαν άμεσα συμπαίκτες και αντίπαλοι με την ανησυχία να είναι τεράστια στο στάδιο. Τελικά το ιατρικό επιτελείο του τοποθέτησε κολάρο και τον οδήγησε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο. Ο Κιν έχει πετύχει φέτος 16 γκολ σε 24 αγώνες στο Campionato και 20 σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Ραφαέλε Παλαντίνο.

Υπενθυμίζεται ότι οι πράσινοι παίζουν με την Φιορεντίνα στις 6 και 13 Μαρτίου.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

— BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025