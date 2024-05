Final Four 2024, Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Μάχη γιγάντων» στον τελικό του Βερολίνου

«Ραντεβού» με την Ιστορία του έχει απόψε (21:00) ο Παναθηναϊκός, στον τελικό της Euroleague, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν θα πάρει θέση στο τζάμπολ, στην Uber Arena του Βερολίνου, όπου διεξάγεται το Final Four.

Οπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Σλούκας, απομένουν… μόλις 40 λεπτά αγώνα για να μάθουν οι φίλαθλοί του αλλά και όλη η Ευρώπη, αν η απίστευτη πορεία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από τον περασμένο Οκτώβριο στη διοργάνωση, θα ολοκληρωθεί με ένα 7ο αστέρι κεντημένο στην «πράσινη» φανέλα ή αν η «βασίλισσα», κάτοχος του τίτλου και πολυνίκης με 11 τρόπαια θα τα αυξήσει σε 12.

H «μάχη» γιγάντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ περιλαμβάνει και τη «μάχη» γιγάντων ανάμεσα στον MVP του περσινού φάιναλ φορ Έντι Ταβάρες και του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ. Κι ενώ ο δεύτερος είναι… μόνος, ο σέντερ της Ρεάλ από το Πράσινο Ακρωτήριο έχει δίπλα του έναν ακόμη γίγαντα, τον Βενσάν Πουαριέ.

Οι Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ δεν έχουν την πολυτέλεια να κινηθούν σε χαμηλές πτήσεις απέναντι σε μία ομάδα με τόσους «επικίνδυνους» παίκτες. Στην περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει πολλά από τον «μπόμπερ» Κέντρικ Ναν, με τον Κώστα Σλούκα ν’ αποτελεί απειλή όχι μόνο ως εκτελεστής και δη έξω από τα 6.75, αλλά και γιατί φτιάχνει το παιχνίδι των «πρασίνων» μοιράζοντας ασίστ στους συμπαίκτες του. Καθοριστική μπορεί ν’ αποδειχτεί η άμυνα του Τζεράιαν Γκραντ στους περιφερειακούς της ομάδας του Τσους Ματέο. Δίπλα στους Καμπάτσο, Ροντρίγκεθ και Γιουλ, οι φόργουορντ Χεζόνια, Μούσα και Γιαμπουσέλε έδωσαν… δείγματα της φόρμας στην οποία βρίσκονται κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πρώτο παιχνίδι της Ρεάλ σε αυτό το φάιναλ φορ.

Η Ρεάλ ήταν από την αρχή της σεζόν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και παραμένει ακόμη και ώρες πλέον πριν από το τζάμπολ του τελικού με τον Παναθηναϊκό. Με 88,9 πόντους μ.ο. παραγωγικότητα θα κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει χαμηλότερα από τους 82,2 που έχει μέσο όρο τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δέχονται 77,3 πόντους, ενώ η ισπανική ομάδα 81,1. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μαζέψει περισσότερα αμυντικά ριμπάουντ, αλλά και να βελτιώσει το ποσοστό ευστοχίας των παικτών του από τη γραμμή των βολών (81,4% η Ρεάλ, 73,6 ο Παναθηναϊκός).

Ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να βρει τρόπο να σταματήσει και τον Ντζάναν Μούσα, ο οποίος σημειώνοντας 20 πόντους στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, έδειξε πως είναι σε φόρμα και έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του στο βάθρο. Δύσκολα… θα έχει πάντως και ο Τσους Ματέο απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που θέλει να τρέξει και έχει την ικανότητα, αν πιάσει υψηλή απόδοση να πάρει αυτό για το οποίο μάχεται όλη τη σεζόν. Τροφοδοτώντας τον Λεσόρ στη ρακέτα ή βγάζοντας τους περιφερειακούς ελεύθερους για μακρινά σουτ. Στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ ήταν απίστευτα εύστοχη… λέγοντας «στοπ» σε κάθε προσπάθεια του αντιπάλου της να μειώσει τη διαφορά. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν και με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό οι Ισπανοί: να μπουν πιο δυνατά στο παρκέ και να προσπαθήσουν ν΄ αφήσουν σε απόσταση τον Παναθηναϊκό.

