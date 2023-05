Final Four 2023: Τι επάγγελμα θα έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού αν δεν ήταν μπασκετμπολίστες

Όπως είναι φυσικό και συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Euroleague κάνει εναλλακτικά αφιερώματα στους πρωταγωνιστές, τους παίκτες που συμμετέχουν στο Final Four.

Σε ένα από αυτά, κάλεσε κάποιους από αυτούς να επιλέξουν τι επάγγελμα θα μπορούσαν να κάνουν αν δεν έπαιζαν μπάσκετ και κάποιες από τις απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα ευφάνταστες.

Ιερέας ο Ταρίκ Μπλακ, ψαράς ο Αϊζάια Κάνααν, αστροναύτης ο Σακίλ ΜακΚίσικ, μεσίτης ο Μπολομπόι και παίκτης γκολφ ο Άλεξ Πίτερς, ήταν οι επιλογές παικτών του Ολυμπιακού.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο της Euroleague:

Ever thought of a career outside of basketball?

We asked some of the semifinalists, here were their answers 👇 pic.twitter.com/u5tm4bj8NA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2023