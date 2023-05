Final Four 2023: Στο Κάουνας ο Λούκα Ντόνσιτς για τον τελικό Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Ο σπουδαίος σταρ του ΝΒΑ Λούκα Ντόνσιτς αναμένεται να είναι μεταξύ των πολλών γνωστών προσωπικοτήτων που θα βρεθούν στο Κάουνας για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Final Four της Euroleague.

Σύμφωνα με το basketnews.com ο Σλοβένος γκαρντ έχει προγραμματίσει να φτάσει σήμερα στη Λιθουανία και να δει από κοντά την πρώην ομάδα του Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό. Να θυμίσουμε ότι ο Σλοβένος σούπερ σταρ έπαιξε τρία χρόνια στην βασίλισσα, με την οποία κατέκτησε το τρόπαιο το 2018, όταν και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης, αλλά και του Final 4.

Luka Doncic is expected to be in attendance for the #EuroLeague Final Four title game in Kaunas 😲 #F4GLORY pic.twitter.com/Qx6VG1trN6

— BasketNews (@BasketNews_com) May 21, 2023