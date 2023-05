Final Four 2023 – Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα της στέψης για τον Βασιλιά ή την Βασίλισσα

Την ώρα που οι Έλληνες μεταβαίνουν στα εκλογικά κέντρα για να ρίξουν την ψήφο τους στις κάλπες, ο Ολυμπιακός έχει λάβει ήδη την ψήφο εμπιστοσύνης του φίλαθλου κοινού του και παίζει την αυτοδυναμία του σε 40 τελευταία λεπτά στον τελικό του Final Four.

Η ψήφος εμπιστοσύνης… κερδήθηκε από τις μεγάλες εμφανίσεις του σε 40 αγώνες από το εναρκτήριο τζάμπολ έως τώρα και πλέον στο 41ο παιχνίδι του φέτος στη Euroleague, κόντρα στην πολυνίκη με 10 τίτλους Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έχει «ραντεβού» με την Ιστορία του και με το… 4ο αστέρι στη φανέλα του.

Δέκα χρόνια πέρασαν από το τελευταίο τρόπαιο, στο Λονδίνο το 2013. Δέκα χρόνια που η επιστροφή του σε φάιναλ φορ ήταν συχνή (2015, 2017, 2022, 2023, * το 2020 δεν διεξήχθη φάιναλ φορ ελέω κορονοϊού). Τα δύο διαδοχικά φάιναλ φορ πέρυσι και φέτος ήρθαν, την αμέσως επόμενη σεζόν της απώλειας των δύο πυλώνων του έως τότε: του Βασίλη Σπανούλη που κρέμασε τα παπούτσια του το καλοκαίρι του 2021 και του Γιώργου Πρίντεζη που έβαλε τελεία στην καριέρα του το 2022. Κι όμως, όχι μόνο δεν φάνηκε το κενό αυτών των θρύλων του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά επέστρεψε στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης… γιατί όχι και στην κορυφή απόψε το βράδυ!

Η πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague αποτέλεσε «πρωτιά» για το ελληνικό μπάσκετ, αφού ούτε ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς δεν το είχε πετύχει στα χρόνια της παντοκρατορίας του. Και τώρα θέλει να… σπάσει μία παράδοση που θέλει να μην κατακτά ποτέ στην Ιστορία το τρόπαιο η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη regular season. Θα γίνουν οι «ερυθρόλευκοι» οι πρώτοι που το πετυχαίνουν;

Στην προσπάθειά του αυτή, μία άλλη παράδοση… είναι με το μέρος των παικτών του Μπαρτζώκα! Στα πέντε ευρωπαϊκά classico σε ημιτελικούς στη Euroleague, η ισπανική ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό (Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα), δεν στέφθηκε ποτέ πρωταθλήτρια Ευρώπης! Ο Ολυμπιακός ελπίζει να συνεχιστεί αυτή η παράδοση!

Με οκτώ χιλάδες φιλάθλους του στο πλευρό του να… μην σταματούν να τραγουδούν έναντι των μόλις 2 χιλιάδων Ισπανών φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αισθάνονται πως παίζουν στο ΣΕΦ, απόψε (20:00) παίρνοντας ενέργεια για αυτό το τελευταίο αποφασιστικό βήμα για να κάνουν πραγματικότητα το πιο μεγάλο τους όνειρο!

Με οδηγό το 3ο δεκάλεπτο με Μονακό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

O Ολυμπιακός της 3ης περιόδου στον ημιτελικό με τη Μονακό προχθές (19/5) δεν μπορεί να χάσει αυτήν την… κούπα! Αυτό το δεκάλεπτο, θα είναι ο οδηγός του στην ύστατη «μάχη» αυτή απέναντι στη «βασίλισσα» απόψε (20:00). Μαζί με τη σταθερότητα που επέδειξε όλη τη σεζόν, την πληθώρα παικτών σε όλες τις θέσεις, τις προσαρμογές στα συστήματα των αντίπαλων προπονητών κατά τη διάρκεια του αγώνα και στις… επιστροφές (όπως το +12 της Μονακό), όταν «εχθρός» των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα γίνεται ο ίδιος τους εαυτός!

Κι αν η Μονακό είχε να αντιτάξει την αθλητικότητα, την ταχύτητα και τη νεανικότητα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει στο παρκέ της εντυπωσιακής και υπερσύγχρονης Zalgirio Arena, την εμπειρία των Παγκόσμιων Πρωταθλητών και “ bomber” έξω από τα 6.75 Σέρχιο Γιουλ (36 ετών), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (37 ετών) και Ρούντι Φερνάντεθ (38 ετών). Την ίδια ώρα, όμως τα χρόνια βαραίνουν τους τρεις προαναφερθέντες! Ο Ολυμπιακός έχει τη λύση… την ασφυκτική άμυνά του… αν τους πιέσει, θα τους κουράσει! Θα μείνει μόνος ο Νάιτζελ Ούλιαμς-Γκος!

Ο Έντι Ταβάρες είναι η αρχή και το τέλος στο στιλ παιχνιδιού της ομάδας του Τσους Ματέο. Με τα 2.21 εκατοστά του «κλείνει» τη ρακέτα. Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήριο καθορίζει τα πάντα σε άμυνα και επίθεση. Γι’ αυτό και ο Μουσταφά Φαλ θα έχει την πιο δύσκολη δουλειά απόψε! Ο ίδιος ο Ταβάρες μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) χαρακτήρισε τον Γάλλο διεθνή σέντερ του Ολυμπιακού ως έναν εκ των κορυφαίων σέντερ στην Ευρώπη. Ο Μπαρτζώκας θα δώσει εντολή να τροφοδοτείται στη ρακέτα ο Φαλ, ώστε είτε να φορτώσει φάουλ τον Ταβάρες στο one on one, είτε να τροφοδοτεί τους γκαρντ στην περιφέρεια, βασικό στοιχείο του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων» όλη τη σεζόν. Κι εκεί θα περιμένουν για μεγάλα σουτ, οι Κέιναν, Ουόκαπ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Σλούκας, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, ακόμη και ο πάουερ φόργουορντ Άλεκ Πίτερς!

Στην άμυνα ζώνης του Τσους Ματέο (3-2 ή 2-1-2 με τον Ταβάρες στο κέντρο), ο Ολυμπιακός… θα χρειαστεί την καλή κυκλοφορία της μπάλας και την πάσα του. Πρώτη ομάδα σε ασίστ είναι οι «ερυθρόλευκοι» φέτος… και δεν ανησυχούν!

Με λίγα λόγια, αν ο Ολυμπιακός παρουσιαστεί αμυντικά όπως μπορεί ανακόπτοντας τα επιθετικά ατού της Ρεάλ Μαδρίτης, θα είναι αυτός ο κατακτητής της κορυφής. Υπερέχει στους περισσότερους τομείς έναντι των Μαδριλένων και αρκεί να παίξει με αυτοπεποίθηση και ενέργεια (όπως έκανε το 27-2 στο 3ο δεκάλεπτο με τους Μονεγάσκους) για να πανηγυρίζει τη νύχτα της 21ης Μαϊου, ανήμερα της γιορτής του αρχηγού του Κώστα Παπανικολάου και του Κώστα Σλούκα, αλλά και των γενεθλίων του Αϊζάια Κέιναν.

Οι αριθμοί του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός διεκδικεί, λοιπόν το 4ο τρόπαιο στο 12ο φάιναλ φορ (8ο τα τελευταία 15 χρόνια), στον 9ο τελικό της Ιστορίας του στη διοργάνωση.

Στη 13η συμμετοχή της σε φάιναλ φορ Euroleague (1967, 1993, 1995, 1996, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023), η Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει να παραμείνει στο θρόνο της, προσθέτοντας το 11ο τρόπαιο της Ιστορίας της (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018) και τρίτο μέσα σε μια επταετία, καθώς το 2015 εδωσε τέλος στα 20 «στείρα» χρόνια, ενώ το 2018 πρόσθεσε τον 10 τίτλο της. Καθώς στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το σύστημα διεξαγωγής δεν συμπεριελάμβανε φάιναλ φορ, αλλά τελικό, στον αριθμό των φάιναλ φορ της ισπανικής ομάδας δεν έχουν συμπεριλαφθεί οι τελικοί του παρελθόντος άνευ φάιναλ φορ.

Στο 4ο φάιναλ φορ της καριέρας του (είχε μία συμμετοχή και με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν), ο Γιώργος Μπαρτζώκας διεκδικεί το 2ο τρόπαιο Euroleague (θα «πιάσει» τον Δημήτρη Ιτούδη με δύο κούπες), μετά από αυτό του 2013 στο Λονδίνο, όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που το πέτυχε.

O προπονητής της πολυνίκη της Euroleague με δέκα τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο, κατάφερε να οδηγήσει τη «βασίλισσα» στο φάιναλ φορ φέτος (2023) στην πρώτη σεζόν του ως head coach στους Μαδριλένους. Στο πρώτο φάιναλ φορ του, λοιπόν ως πρώτος προπονητής διεκδικεί και το πρώτο του τρόπαιο στη διοργάνωση. Πάντως, ο Τσους Ματέο ήταν άμεσος συνεργάτης του Πάμπλο Λάσο στη Ρεάλ Μαδρίτης και στους δύο τελευταίους τίτλους της (2015, 2018) στη Euroleague, ενώ στο πλευρό του Λάσο συμμετείχε σε έξι φάιναλ φορ Euroleague (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022). Ως βοηθός -στη Ρεάλ και στη Μάλαγα- μετρά και επτά πρωταθλήματα Ισπανίας (2000, 2006, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022), πέντε Κύπελλα Ισπανίας (2005, 2015, 2016, 2017 και 2020), 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας με Ρεάλ Μαδρίτης (2014, 2018, 2019, 2020, 2021) και 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο (2015) με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αν ο Ολυμπιακός φτάσει μέχρι την… πηγή κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο, τότε ο Κώστας Σλούκας θα φτάσει τους τέσσερις τίτλους Euroleague (2012, 2013 με Ολυμπιακό, 2017 με Φενερμπαχτσέ) και θα αφήσει πίσω του με τρεις τους Βασίλη Σπανούλη, Δημήτρη Διαμαντίδη και Κώστα Τσαρτσαρή, ενώ θα πλησιάσει στο -1 τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος με τους πέντε που έχει πανηγυρίσει με τον Παναθηναϊκό είναι ο Έλληνας παίκτης με τους περισσότερους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Για 4η φορά Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν το τρόπαιο στον τελικό

Για 4η φορά θα βρει στον δρόμο του σε τελικό Euroleague τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός. Είχαν διεκδικήσει το τρόπαιο σε τελικό, στη Σαραγόσα το 1995, στο Λονδίνο το 2013 και στη Μαδρίτη το 2015. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 2-1, αφού στη Σαραγόσα είχε επικρατήσει με 73-61 των «ερυθρόλευκων», στο Λονδίνο νίκησε ο Ολυμπιακός με 100-88 με εκείνα τα απίστευτα τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ νίκησε άνετα με 78-59 την ομάδα του Πειραιά. Πάντως και τις δύο φορές που νίκησε η Ρεάλ Μαδρίτης τον Ολυμπιακό αυτό έγινε επί ισπανικού εδάφους.

Στη Σαραγόσα η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παίκτες τον Άρβιντας Σαμπόνις και τον Τζο Αρλάουκας. Αμφότεροι βρίσκονται στο Κάουνας, ο πρώτος γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του και ο δεύτερος επειδή εργάζεται για τη Euroleague ως σχολιαστής. Στο Λονδίνο και στη Μαδρίτη, η Ρεάλ είχε τρεις παίκτες που θα αγωνιστούν και την Κυριακή (21/5) απέναντι στον Ολυμπιακό: τους Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Σέρχιο Γιουλ.

Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο το 2013 είχε τους Κώστα Παπανικολάου και Κώστα Σλούκα, ενώ στη Μαδρίτη αγωνίστηκε μόνο ο Κώστας Σλούκας, αφού ο Κώστας Παπανικολάου ήταν στο ΝΒΑ και τους Χιούστον Ρόκετς.

πηγή: ΑΠΕ