Φενέρμπαχτσε – Γιασικεβίτσιους: Έξαλλος με τους Τούρκους δημοσιογράφους – Η ερώτηση που δεν του έκαναν και εκνευρίστηκε

Ενοχλημένος και έντονα εκνευρισμένος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το ματς ανάμεσα στην Φενέρμπαχτσε και την Άλμπα (103-65) για τη Euroleague ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Γιασικεβίτσιους βγήκε… εκτός εαυτού καθώς δεν τού έγινε καμία ερώτηση για το ρεκόρ των 50 πόντων που σημείωσε ο Χέιζ Ντέιβις της Φενέρμπαχτσε και εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον των Τούρκων δημοσιογράφων.

Η μεταφράστρια της Φενέρμπαχτσε τον ρώτησε αν έχει να προσθέσει κάτι μετά τις πρώτες του δηλώσεις και ο τεχνικός της Φενέρ απάντησε:

«Ναι. Έπειτα από μία βραδιά που ένας παίκτης σημείωσε 50 πόντους δεν μου έγινε καμία ερώτηση. Αυτό είναι λυπηρό. Πολύ λυπηρό για την τουρκική δημοσιογραφία. Είμαι έξαλλος ειλικρινά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σπάει ρεκόρ και δεν έχω καμία ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου; Λυπάμαι πολύ», ήταν τα λόγια του Λιθουανού τεχνικού, αφού είδε πως οι δημοσιογράφοι δεν είχαν κάποια άλλη ερώτηση να του κάνουν.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

Sarunas Jasikevicius did not receive a single question in the press conference despite Nigel Hayes-Davis breaking the EuroLeague scoring record 👀 pic.twitter.com/895HCp4DHG

— BasketNews (@BasketNews_com) March 30, 2024