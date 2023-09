Η αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Μπράιτον στο «Άμεξ» για την πρώτη αγωνιστική του Europa League έγινε η αφορμή ένας πατέρας να σμίξει με την κόρη του.

Η Στέφη ταξίδεψε από το Λονδίνο και εκείνος έφτασε στην Αγγλία από την Ελλάδα. Πατέρας και κόρη φωτογραφήθηκαν με τις φανέλες της ΑΕΚ στο Μπράιτον, τονίζοντας παράλληλα πόσο φιλικοί και ευγενικοί είναι όλοι στην πόλη.

AEK Athens fan Stefi has travelled from London and met her Dad whose travelled from Greece and say everyone in Brighton has been so friendly and polite.#UEL pic.twitter.com/PVuE1WSj7E

— BBC Radio Sussex (@BBCSussex) September 21, 2023