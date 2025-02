Euroleague: Ομπράντοβιτς και Σπανούλης έδωσαν τα χέρια έπειτα από 15 χρόνια – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μονακό φιλοξενεί στην έδρα της την Παρτίζαν με στόχο να μείνει στα υψηλά στρώματα της Euroleague.

Η αναμέτρηση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον κυρίως για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ των δυο πάγκων καθώς στους Μονεγάσκους ο Βασίλης Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την γαλλική ομάδα, ενώ στους Σέρβους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο απόλυτος άρχοντας των “ασπρόμαυρων” τα τελευταία χρόνια.

Η χειραψία πριν το ματς έφερε στις μνήμες πολλών εποχές ΟΑΚΑ στην δεκαετία των 00s, καθώς εκεί συνυπήρξαν ο Σέρβος τεχνικός με τον “kill Bill”, κατακτώντας τα πάντα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με κορυφαία στιγμή της κατάκτηση του τροπαίου στο Βερολίνο.

Η Μονακό βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την Παρτίζαν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, κυνηγώντας την εδραίωση της στις θέσεις που οδηγούν στα play in της Euroleague.

