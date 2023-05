Euroleague: Break στο break από τη Μονακό – 83-78 την Μακάμπι

Η Μονακό απάντησε με το ίδιο… νόμισμα στη Μακάμπι, πέρασε από το Τελ Αβίβ και ανέκτησε το προβάδισμα (2-1) στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague. Με δικό τους break, οι Μονεγάσκοι έφτασαν στη νίκη με 83-78 επί των Ισραηλινών στο Game 3 της σειράς και πλέον έχουν την ευκαιρία την προσεχή Πέμπτη (4/5) και πάλι στη Menora Mivtachim Arena να πανηγυρίσουν μια ιστορική πρόκρισή στο φάιναλ φορ του Κάουνας, όπου θα περιμένουν το νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό.

Οι Μονεγάσκοι εξαργύρωσαν την έφεση τους στο περιφερειακό σουτ και κυρίως το «ζεστό» χέρι του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος με 18 πόντους στο ημίχρονο φρόντισε να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του. Η Μονακό όχι μόνο άντεξε στην «καυτή» έδρα της Μακάμπι, αλλά πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (32-41 στο 20΄), απέναντι σε μία Μακάμπι που τα… είχε με την αστοχία της από τα 6,75 (1/10 τρίποντα).

Jarell Martin goes WAY 🔼for the dunk @MaccabitlvBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TPlCMxQAh1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2023