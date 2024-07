Euro 2024: Άγγλοι οπαδοί αποθεώνουν Γερμανό αστυνομικό που μοιάζει εκπληκτικά με τον Σάουθγκειτ – ΒΙΝΤΕΟ

Την απόλυτη… αποθέωση γνώρισε ένας Γερμανός αστυνομικός από τους φιλάθλους της Εθνικής Αγγλίας.

Περιμένοντας να ξεκινήσει ο μεγάλος ημιτελικός του Euro 2024, μεταξύ Ολλανδίας και Αγγλίας, οι οπαδοί των «Τριών Λιονταριών» -εμφανώς… καλή διάθεση- δεν δίστασαν να αποθεώσουν έναν Γερμανό αστυνομικό, που βρέθηκε μπροστά τους, λόγω της εκπληκτικής ομοιότητάς του με τον προπονητή της εθνικής Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκειτ.

Σημειώνεται ότι Ολλανδία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Ντόρτμουντ, με φόντο ένα “εισιτήριο” για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/10)

Δείτε το βίντεο:

When English fans spot a German policeman who looks like Gareth Southgate 😂😭😂 pic.twitter.com/Cw1Lmlg0YL

— Footy Humour (@FootyHumour) July 10, 2024