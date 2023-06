«Εποχή» Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον Ολυμπιακό – ΦΩΤΟ

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ είναι από το απόγευμα της Τρίτης (20/6) και τυπικά ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.

Η πειραϊκή ομάδα ανακοίνωση την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά στη Γρανάδα, την οποία είχε οδηγήσει ως τα προημιτελικά του Europa League, πριν οι Ανδαλουσιανοί αποκλειστούν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην ανακοίνωσή τους οι «ερυθρόλευκοι» περιλαμβάνουν το πλήρες βιογραφικό του 42χρονου Ίβηρα, ο οποίος καλείται να ανασυγκροτήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα και να το επαναφέρει στο δρόμο της επιτυχίας, μετά την τρίτη θέση που κατέλαβε την περίοδο 2022-23.

🔴⚪️🤝🏻 Ο 𝝢𝝩𝝞𝝚𝝘𝝟𝝤 𝝡𝝖𝝦𝝩𝝞𝝢𝝚𝝝 είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!

Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

______________________________

🔴⚪️🤝🏻 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗧Í𝗡𝗘𝗭 is our new Head Coach!

Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos #Welcome #Coach… pic.twitter.com/vpiRX4xSpX

