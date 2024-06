Conference League: Καλύτερο γκολ της σεζόν το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί κόντρα στην Μακάμπι – Βίντεο

Ακόμη μία σπουδαία διάκριση για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος «έλαμψε» όσο κανείς άλλος στο εφετινό Conference League, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο θρίαμβο της κατάκτησης του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου από ελληνική ομάδα.

Μετά την ανάδειξή του σε MVP της εφετινής διοργάνωσης και την παρουσία του στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν, ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού κέρδισε και το βραβείο για το κορυφαίο γκολ στο Conference League, έπειτα από ψηφοφορία μεταξύ των φιλάθλων.

Όπως ανακοίνωσε η UEFA το απόγευμα της Τετάρτης (5/6), το τέρμα που σημείωσε ο Ελ Κααμπί με ανάποδο ψαλίδι το βράδυ της 14ης Μαρτίου στο εμφατικό 1-6 του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδο της Μπάτσκα Τόπολα, ψηφίστηκε απ’ τον κόσμο ως το καλύτερο για τη σεζόν 2023/24 στο Conference League.

🏅 El Kaabi’s spectacular bicycle kick is the #UECL Fan’s Goal of the Tournament 👏⚽️#UECLGOTT || @Heineken pic.twitter.com/MyP2sqkzH3

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2024