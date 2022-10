Champions League: Στους «16» Νάπολι και Μπριζ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Νάπολι και η Μπριζ ήταν οι δύο επόμενες ομάδες -μετά τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης- που έκλεισαν ήδη θέση για τους «16» του Champions League.

Οι «παρτενοπέι» νίκησαν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τον Άγιαξ, αυτή τη φορά με 4-2 στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» και συνέχισαν τη φρενήρη πορεία τους «γράφοντας» ήδη στο κοντέρ της «4Χ4». Την ίδια ώρα οι Βέλγοι έμειναν όρθιοι στο «Μετροπολιτάνο» απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και με το 0-0 έφτασαν τους 10 βαθμούς παραμένοντας στην κορυφή του 2ου ομίλου παίρνοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία τους το «εισιτήριο» για τα νοκ-άουτ, δεδομένου ότι δεν μπορεί να την προσπεράσουν δύο ομάδες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

