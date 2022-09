Χαμός στο Laver Cup: Ακτιβιστής διέκοψε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά και έβαλε φωτιά στο χέρι του

Πρωτοφανές περιστατικό στο Laver Cup, με έναν ακτιβιστή κλιματικής αλλαγής να εισβάλει στην O2 Arena κατά τη διάρκεια του αγώνα επίδειξης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Ο ακτιβιστής ξέφυγε από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου, μπήκε στο κορτ και έβαλε φωτιά στο χέρι του για να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση ιδιωτικών τζετ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «End UK Private Jets» (Τέλος στα ιδιωτικά αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου).

Οι άνδρες ασφαλείας του γηπέδου έσβησαν γρήγορα τη φωτιά που προκλήθηκε στο κορτ και απομάκρυναν τον ακτιβιστή.

#LaverCup climate change protestor sets arm on fire as #RogerFederer prepares to bow out of tennis 👀pic.twitter.com/g2Og0NTq11

— Tom Quinn🕊 (@TomTheProducer1) September 23, 2022