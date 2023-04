Χάμες Ροντρίγκες: Γιατί ο Κολομβιανός «μάγος» δεν κατάφερε να… μαγέψει – Το χρονικό του διαζυγίου με τον Ολυμπιακό

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Χάμες Ροντρίγκες, έπειτα από μόλις 7 μήνες στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα Μ. Πέμπτη την λύση της συνεργασίας του με τον Κολομβιανό «μάγο», ο οποίος δεν κατάφερε να… μαγέψει.

Ήταν 15 Σεπτεμβρίου 2022, όταν οι «ερυθρόλευκοι» την τελευταία ημέρα των μεταγραφών ανακοίνωσαν την απόκτηση του Χάμες. Λίγες ημέρες πριν, ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Βραζιλιάνου Μαρσέλο. Εκείνο το ζεστό φθινοπωρινό βράδυ οι δύο σούπερ σταρ και πρώην συμπαίκτες στην Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισαν την αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους, οι οποίοι είχαν μαζευτεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να τους αποθεώσουν, αλλά κυρίως για να δουν την αναμέτρηση των πειραιωτών με την Φράιμπουργκ για την 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

To αποτέλεσμα βαρύ, καθώς ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 0-3 βυθίζοντας στην απογοήτευση τους φιλάθλους του σε συνέχεια ενός εφιαλτικού παράξενου και τρελού καλοκαιριού. Κι όμως η παρουσία των δύο σταρ στην σουίτα στο «Γ. Καραϊσκάκης» έδινε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι όλα μπορούν να (τα) αλλάξουν. Δυστυχώς για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού οι ελπίδες τους δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο Μαρσέλο ποτέ δεν κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Ολυμπιακό και τον Φεβρουάριο αποχώρησε. Πλέον αγωνίζεται στην αγαπημένη του Φλουμινένσε. Για τον Βραζιλιάνο πολλά ακούστηκαν για την φυσική του κατάσταση και την θέληση του να επιστρέψει, όσο ήταν δυνατόν, στο αγωνιστικό επίπεδο που τον έκανε έναν εκ των κορυφαίων αριστερών μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Για τον Κολομβιανό, όμως, όλα έμοιαζαν διαφορετικά.

Μπορεί να ήταν φανερό ότι έχει χάσει την σπιρτάδα του, όμως η αδιαμφισβήτητη ποιότητά του και κυρίως η θέληση που έδειχνε έμοιαζαν ικανά στοιχεία να τον χρίσουν τον νέο ηγέτη των «ερυθρολεύκων». Τελικά ο 31χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις, μετρώντας πέντε γκολ και έξι ασίστ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όμως ποτέ δεν έλαμψε. Οι συχνοί τραυματισμοί του, αποτέλεσαν δικαιολογημένα τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια του.

Κριτική στον Χάμες για την φετινή απόδοσή του άσκησαν έως και οι συμπατριώτες του. Ο Κάρλος Αντόνιο Βέλες, δημοσιογράφος από την Κολομβία σχολίασε χαρακτηριστικά πριν από λίγες μέρες μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο «Antena 2’s Plana Fútbol»: «Δεν είναι πλέον σε θέση να αγωνιστεί σήμερα σε ελίτ πρωτάθλημα. Μπορεί να παίξει μόνο σε μια κατηγορία χαμηλού επιπέδου. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα έχει ένα “φτωχό” πρωτάθλημα. Ναι θα μπορέσει να παίξει καλά σε κάποια παιχνίδια και σίγουρα θα προσφέρει κάποια γκολ, όμως δεν αποτελεί κάποιον έξοχο παίκτη.

Ντεμπούτο με την «ερυθρόλευκη» έκανε στις 18 Σεπτεμβρίου στην εκτός έδρας ήττα από τον Άρη με 2-1. Στο πρωτάθλημα σκόραρε για πρώτη φορά στον εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ όπου ο Ολυμπιακός έχασε με 2-1. Η τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα ήταν 13/2/2023 στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, πετυχαίνοντας 2 γκολ στη νίκη με 6-1 επί του Παναιτωλικού. Στο Κύπελλο Ελλάδας είχε 3 συμμετοχές χωρίς να σημειώσει κάποιο τέρμα ενώ 3 συμμετοχές είχε και στα πλέι οφ. Στην Ευρώπη δεν αγωνίστηκε καθώς δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Το τελευταίο του παιχνίδι στην Ελλάδα ήταν στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (9/4) όπου έπαιξε για ένα ημίχρονο και έγινε αλλαγή.

Αν και τους πρώτους μήνες του 2023 όλα έδειχναν ότι θα έμενε και τη νέα χρονιά κάτοικος Πειραιά, όλα άλλαξαν. Όχι ξαφνικά. Τα συνεχή δημοσιεύματα από την Τουρκία για ενδιαφέρον (κυρίως) της Μπεσίκτας, η πτώση στην απόδοσή του με αποκορύφωμα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και οι τραυματισμοί του έφεραν το σημερινό «αντίο». Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους δύο μήνες έπαιξε μόνο στο παιχνίδι με τον Βόλο, 30 λεπτά ως αλλαγή με τον ΠΑΟΚ κι ένα ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, χωρίς να καταφέρει να ξεχωρίσει. Να σημειωθεί ότι η άνοδος της απόδοσης του Κώστα Φορτούνη «δυσκόλεψε» τον ανταγωνισμό για τον Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι θα μπορούσε να πάρει την φανέλα με το «10» και τη νέα σεζόν. Ίσως και ο ίδιος να ήθελε πλέον να συνεχίσει το ποδοσφαιρικό του ταξίδι σε άλλες πολιτείες…

Άλλωστε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ανιγκό στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ είχε ανοίξει την πόρτα της εξόδου στον Χάμες: «Όσοι έρχονται εδώ πρέπει να αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό ως έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο και να παίζουν πάντα στο 100%”» φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Κολομβιανό.

Μόνο η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός απέμενε για ν’ αποτελέσει τέλος και επισήμως από τους «ερυθρόλευκους» ο Χάμες Ροντρίγκες. Με ανάρτησή της στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για το «διαζύγιο» με τον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά αναφέρεται:

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ο Χάμες Ροντρίγκες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε λύση της συνεργασίας τους. Ο Χάμες θα είναι πάντα κομμάτι του συλλόγου μας και μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον».

Ο Χάμες Ροντρίγκες θέλησε ν΄ αποχαιρετήσει δημόσια τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας τους από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο Κολομβιανός διεθνής μεσοεπιθετικός έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Αν και θα πορευθούμε σε διαφορετικούς δρόμους, αισθάνομαι πως πάντα θα είμαι ένα μέλος και ευπρόσδεκτος στην οικογένεια του μεγάλου λιμανιού, του Πειραιά. Εύχομαι τα καλύτερα στον Ολυμπιακό και κάθε επιτυχία στο μέλλον».

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023