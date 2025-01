Αρίνα Σαμπαλένκα: Σάλος με το βίντεο που την δείχνει να προσποιείται ότι ουρεί στο βραβείο της 2ης θέσης στο Australian Open

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που δείχνει την τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα και μέλη της ομάδας της να προσποιούνται ότι ουρούν πάνω στο βραβείο για τη 2η θέση στο Australian Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε στον τελικό της διοργάνωσης από την Μάντισον Κις με 2-1 σετ και πήρε το βραβείο για τη 2η θέση. Αμέσως μετά σε βίντεο εμφανίζεται η τενίστρια με την ομάδα τους να κάνουν κινήσεις που μοιάζουν σαν να ουρούν πάνω στο βραβείο.

Όπως ήταν φυσικό προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν την τενίστρια ότι δεν σέβεται την διοργάνωση.

