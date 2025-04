Αργεντινή: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανέβαλε όλους τους αγώνες τιμώντας τη μνήμη του Πάπα Φραγκίσκου – ΦΩΤΟ

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανέβαλε όλα τα προγραμματισμένα παιχνίδια της Δευτέρας (21/4) για να τιμήσει τη μνήμη του Πάπα Φραγκίσκου, ένθερμου λάτρη του ποδοσφαίρου και πιστού υποστηρικτή της Σαν Λορέντσο του Μπουένος Άιρες.

«Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής σου λέει αντίο, τυλιγμένο σε βαθιά θλίψη», αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΟ της «χώρας του τανγκό», με αφορμή την απόφαση να μετατεθούν όλοι οι αγώνες στη γενέτειρά του κατά μία ημέρα, ενώ σε όλους τους αγώνες αυτής της εβδομάδας θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Argentina’s football association postponed all fixtures on Monday to mourn Pope Francis, an ardent fan of the game and supporter of Buenos Aires’ San Lorenzo team.

“Argentine football says goodbye to you wrapped in deep sorrow,” the Argentine Football Association said of the… pic.twitter.com/qDIWWyi5XT

