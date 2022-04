Αντετοκούνμπο: «Κέρασε» ποπ κορν τον διαιτητή – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε κόντρα στους Καβαλίερς, όμως κατάφερε και πάλι να είναι ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετώπισαν τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των συμπαικτών του. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Giannis ήταν όρθιος και ετοιμαζόταν να ανοίξει ένα σακουλάκι με ποπ κορν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε το σακουλάκι και χωρίς να το σκεφτεί, προσέφερε μερικά από τα ποπ κορν σε έναν από τους διαιτητές του αγώνα, ο οποίος αρνήθηκε ευγενικά.

Giannis ready with the mid-game snacks.

He even offers popcorn to the ref. 🤣🍿 pic.twitter.com/sLsKDUeuz4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 10, 2022