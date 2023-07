Αδέλφια Αντετοκούνμπο: Στην Κίνα με ιδιωτικό αεροπλάνο

Στην Κίνα βρίσκονται τα αδέλφια Αντετοκούνμπο. Θανάσης, Γιάννης, Κώστας και Αλέξης είναι ιδιαίτερα δεμένοι μεταξύ τους και φροντίζουν να περνούν όσο πιο πολύ χρόνο μπορούν μαζί. Πριν από λίγες ώρες οι τέσσερις μπασκετμπολίστες ήταν στην Ελλάδα, ενώ όπως ενημέρωσαν και τους ακολούθους τους στα social media, ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροπλάνο και είναι στην Κίνα.

Ο Θανάσης ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο instagram δύο φωτογραφίες των τεσσάρων τους, εντός και εκτός του αεροπλάνου, ενώ ο Γιάννης χρησιμοποιώντας τις ίδιες φωτογραφίες στο προφίλ του στο Twitter, γράφοντας: «Είναι ωραίο να επιστρέφω στην Κίνα με την οικογένεια». Από την άλλη ο Αλέξης ανέβασε δύο story στο instagram. Το ένα είναι ένα boomerang με τοπίο από το οδικό τους ταξίδι, ενώ το άλλο δείχνει Κινέζους θαυμαστές να ζητωκραυγάζουν έξω από το βαν τους.

Great to be back in China with the fam 💪🏾🙌🏾 pic.twitter.com/XSPzSU7i2d

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 4, 2023