Με την τεράστια πρόκριση της Λιόν κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έπεσε η αυλαία των προημιτελικών του Final-8 toy Champions League. Οι "Λιονέ" έκαναν τη μεγάλη έκπληξη, νίκησαν με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι, αποκλείοντας από τη συνέχεια της διοργάνωσης το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μετά το τέλος των προημιτελικών, στους "4" της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης υπάρχουν δύο ομάδες από τη Γαλλία και ισάριθμες από τη Γερμανία.

Η Λιόν στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία διέσυρε με 8-2 τη Μπαρτσελόνα. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην έκπληξη του θεσμού, Λειψία και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης:

Παρί Σεν Ζερμέν - Λειψία (18/8, 22:00, «Ντα Λουζ»)

Μπάγερν Μονάχου - Λιόν (19/8, 22:00, «Ζοσέ Αλβαλάδε»)

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας.

🤔 Leipzig OR Paris: who ya got?#UCL