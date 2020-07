Ο Γκρανίτ Τσάκα είναι πολύ ενεργός στα social media, δεν σταματά να ανεβάζει φωτογραφίες και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τον έβαλε στη… θέση του. Με στυλ ελληνικό.

Ο «Sokratis» θέλησε να πειράξει τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ και σχολιάζοντας μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Ελβετός αμυντικός χαφ έγραψε.

«Go to sleep re [email protected]@@, every day you post foto!! («Πήγαινε για ύπνο ρε μ@@@κα κάθε μέρα ανεβάζεις φωτογραφίες..»).