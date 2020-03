Ο κορονοϊός έχει βάλει «λουκέτο» σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και οι ποδοσφαιριστές μένουν στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους.Έτσι, ο Ματιέ Βαλμπουενά έδειξε σε ανάρτησή του ότι του λείπει το ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού μέσω ενώ φοβερού ποσταρίσματος στο Instagram, πήρε ένα ρολό χαρτί υγείας και έδωσε ακόμα μια ασίστ στον Ελ Αραμπί, συνδυάζοντας το γκολ του επιθετικού των ερυθρόλευκων απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Missing the 𝙛𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡 𝙥𝙞𝙩𝙘𝙝! How about assisting @elarabiyoussef all the way from home?! 😅#ThrowbackThursday #StayAtHome #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/7Od792ArPA