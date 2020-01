Ένα βίντεο στο Twitter του Jake Emery δείχνει τον Λεμπρόν Τζέιμς να μιλά για τον Κόμπι Μπράιαντ 15 ώρες πριν να συμβεί το φρικτό δυστύχημα με το ελικόπτερό του στο οποίο έχασε τη ζωή του ο θρύλος του NBA, η 13χρονη κόρη του και άλλα επτά άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Ο Λεμπρόν εξηγεί πόσο τον ενέπνευσε ο Κόμπι Μπράιαντ και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι του χρωστάει πολλά καθώς "τον παρακολουθούσα και μάθαινα από εκείνον. Είναι τόσα πολλά αυτός ο άνδρας. Έχει τόσο μεγάλη ιστορία".

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγες ώρες μετά θα ενημερωνόταν για τον θάνατο του Μπράιαντ, ξεσπώντας σε κλάματα.

Δείτε το βίντεο:

LeBron talking about how Kobe inspired him, 15 hours before Kobe died. Hard to watch pic.twitter.com/qnYHfuQLV3