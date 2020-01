Τις 12 διαδοχικές νίκες αλλά και τις 20 σε 21 ματς στην Premier League, έφτασε η Λίβερπουλ που επικράτησε 1-0 της Τότεναμ στο Λονδίνο. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ άνοιξε τη διαφορά της στους 16 βαθμούς από τη Λέστερ, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο, με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Bobby Firmino scored the lone goal in a win for Liverpool today 🔴

Liverpool is now unbeaten in 38 consecutive Premier League games 🔥 #LIVTOT pic.twitter.com/W9H8Ud0csP