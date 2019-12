Δύσκολα Χριστούγεννα πέρασε ο Ζοζέ Μουρίνιο. Όπως αποκάλυψε ο "Special One", κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης πριν από τον αγώνα της Τότεναμ με την Μπράϊτον, δεν πέρασε όμορφα τα Χριστούγεννα καθώς πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος.

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ο Μουρίνιο απάντησε χαρακτηριστικά σε ερώτηση δημοσιογράφων, όπως αναφέρει το dailymail.co.uk, "για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ λυπημένος γιατί πέθανε ο σκύλος μου και ήταν η οικογένειά μου. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε".

Sad news to start the day from Jose Mourinho...

Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H