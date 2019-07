Ο «Νόλε» δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ, στο οποίο επικράτησε με 6-4. Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό 6-0 και ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του με 6-2 στο τρίτο σετ.

Αυτή θα είναι η ένατη παρουσία του Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του Wimbledon.

Will anyone be able to stop the defending champion?

