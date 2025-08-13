Βόλος: Επεισόδια για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς τουρίστες – Φωτογραφίες & Βίντεο

Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης 13/8 στον Βόλο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας πολιτών για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες.

Οι διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν αρχικά στον κόμβο των ΚΤΕΛ και προσπάθησαν να προσεγγίσουν το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, όπου λίγο μετά τις 8 “έδεσε” το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης κατέληξαν στην είσοδο του λιμανιού, όπου επιχείρησαν να μπουν, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί απώθησαν αρχικά με τις προστατευτικές ασπίδες τους διαδηλωτές, ενώ στη συνέχεια έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα taxydromos, μία γυναίκα που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των διαδηλωτών ένιωσε αδιαθεσία και έντονη ενόχληση στα μάτια.

Λόγω του μπλόκου που είχαν στήσει οι διαδηλωτές, οι Ισραηλινοί επισκέπτες φυγαδεύτηκαν από το λιμάνι με λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έγραφαν «Εκτός Υπηρεσίας». Όταν οι διαδηλωτές το αντιλήφθηκαν, έστησαν νέο μπλόκο στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Ιωλκού, όπου σταμάτησαν ένα λεωφορείο και φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, στο λεωφορείο επέβαιναν μόλις 4 άτομα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν επρόκειτο για Ισραηλινούς επιβάτες.