Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορία της γραβάτας του με την ελληνική σημαία που έδεσε «κόμπο» τον Σούνακ

Για δεύτερη φορά σε διάστημα μερικών ημερών, ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας επιλέγει να φορέσει την χαρακτηριστική γαλάζια γραβάτα, το χρώμα της οποίας δίνουν οι ελληνικές σημαίες.

Την συγκεκριμένη γραβάτα ο Κάρλος την φόρεσε κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Νότιας Κορέας στο Λονδίνο, αλλά την φόρεσε και σήμερα στο Ντουμπάι στην Διάσκεψη Κορυφής για το Κλίμα COP28.

Πρόκειται για μια εμπριμέ γραβάτα το σχέδιο της οποίας αποτελείται από μικρές γαλανόλευκες ελληνικές σημαίες. Το βασικό της χρώμα είναι το γαλάζιο. Ο Κάρολος ποτέ δεν έκρυψε τα φιλελληνικά του αισθήματα. Άλλωστε είναι μισός Έλληνας, αφού ο πατέρας του Φίλιππος ήταν Έλληνας.

Ωστόσο το γεγονός ότι σήμερα φόρεσε την γραβάτα με την ελληνική σημαία, δεν είναι τυχαίο. Με την γνωστή πλέον γαλανόλευκη γραβάτα φαίνεται ότι έστειλε μήνυμα στον Σούνακ μετά την ακύρωση της συνάντησης με τον Μητσοτάκη στον Λονδίνο.

For those who wonder why he is wearing a tie with the Greek flag on it

King Charles is half-Greek. As his father Phillip was Greek. https://t.co/O0JyRgscjp

— Nick (@ParvumPrincipi) November 21, 2023