Θεσσαλονίκη: Πέρασε με κόκκινο και οι αστυνομικοί την τσάκωσαν με μαχαίρια και ναρκωτικά

Μία 50χρονη συνελήφθη χθες (12/08) το μεσημέρι από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Κορδελιό, στην Θεσσαλονίκη, καθώς οδηγώντας το φορτηγό της παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.