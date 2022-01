Θεσσαλονίκη: Η έλλειψη self test απειλεί την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία

Ανησυχία επικρατεί στο «στρατόπεδο» των φαρμακοποιών στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της έλλειψης self test με ορίζοντα το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα. Τεράστια η ζήτηση σε αντιβιοτικά και αντιπυρετικά φάρμακα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύση Ευγενίδη υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε self test με βάση τις «πολύ γρήγορες κινήσεις της πολιτείας» όπως τις χαρακτήρισε, ενώ από την άλλη πλευρά το μικρό απόθεμα σε αντιβιοτικά που υπάρχουν στα ντουλάπια των φαρμακοποιών, εξαιτίας της επέλασης της παραλλαγής Όμικρον φέρνει κι άλλες δυσκολίες. «Υπάρχει έλλειψη στα self test, διότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε πολύ άμεσα τα μέτρα για τα σχολεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τόσο μεγάλο απόθεμα. Τα πέντε self test την εβδομάδα για τόσες χιλιάδες παιδιά είναι τεράστιο μέγεθος», λέει ο πρόεδρος του ΦΣΘ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη από τη Δευτέρα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης περιμένουν την ανατροφοδότηση από τις αποθήκες, όπου θα ισορροπήσει την κατάσταση, διότι αρκετοί γονείς δεν κατάφεραν να προμηθευτούν ένα τεστ, με αποτέλεσμα να πρέπει να αγοράσουν για να στείλουν το παιδί τους τη Δευτέρα στο σχολείο.

«Φοβόμαστε, ότι πολλά παιδιά είτε δεν θα πάνε καθόλου στο σχολείο, επειδή δεν θα έχουν προλάβει να αγοράσουν οι γονείς ένα self test είτε θα επιστρέψουν στα θρανία με την πραγματοποίηση ενός rapid test εφόσον το επιθυμούν» συμπληρώνει στο GRTimes.gr ο Γραμματέας του Φαρμακευτικού́ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κιοσές.

Άδεια τα ντουλάπια των φαρμακείων σε αντιβιοτικά εξαιτίας της Όμικρον

Τα πολλαπλά κρούσματα των τελευταίων ημερών, έφεραν στα φαρμακεία προβλήματα, όπως η έλλειψη αντιβιοτικών και αντιπυρετικών. «Η ζήτηση αυτή την περίοδο είναι υπέρμετρη. Με τα αντιβιοτικά η κατάσταση βρίσκεται σε χειρότερο βαθμό, γιατί δεν υπάρχουν ούτε σε απόθεμα. Αναγκαζόμαστε να στέλνουμε τους ασθενείς πίσω στους γιατρούς τους για να τους συνταγογραφήσουν άλλη συνταγή, με φάρμακα τα οποία είναι υπό διαθεσιμότητα στα φαρμακεία. Επίσης, υπάρχει μία μικρότερης κλίμακας έλλειψη και στα αντιπυρετικά, αλλά εκεί υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές, οπότε για την ώρα είμαστε καλυμμένοι» αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, το «κερασάκι στην τούρτα» έρχεται με τις πολλαπλές ελλείψεις σε συνταγογραφημένα φάρμακα που ταλαιπωρούν ασθενείς με χρόνια νοσήματα.

«Το Σαββατοκύριακο θα “κυνηγάμε” την αντιβίωση εκεί που χρειάζεται» τονίζει ο Διονύσης Ευγενίδης, ενώ παράλληλα, ο Γιώργος Κιοσές σχολιάζει στο GRTimes.gr τις δυσκολίες των καιρών για τους φαρμακοποιούς: « Υπάρχει τεράστια αναστάτωση στην φαρμακευτική αγορά. Ουσιαστικά, η μασχάλη μας δεν χωράει ούτε δύο καρπούζια κι εμείς έχουμε… δώδεκα αυτή τη στιγμή».