Τα self test “πιάνουν” τελικά την “Όμικρον”; – Τι λένε ερευνητές για τη χρήση μπατονέτας στον λαιμό

Ειδικοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των self test καθώς αρκετές είναι οι φορές που δεν μπορούν να “πιάσουν” την παραλλαγή Όμικρον, με συνέπεια να προτείνουν τη χρήση μπατονέτας για τη λήψη επιχρισμάτων και από τον λαιμό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι με τη λήψη δείγματος από τον λαιμό πέρα από τη μύτη μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες ώστε το self test να ανιχνεύσει την Όμικρον.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ειδικοί, όπως στην FDA, που αντιτίθενται σ’ αυτήν τη θεωρία, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να αποφύγουν να πειραματίζονται με τα συγκεκριμένα self test που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν με τη χρήση μόνο ρινικών επιχρισμάτων.

Η πρόταση για λήψη σάλιου από τον λαιμό κερδίζει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ίδια στιγμή που εγείρονται ανησυχίες για αποτελεσματικότητα των self test, που διενεργούν οι πολίτες στο σπίτι. Ο FDA ανακοίνωσε στο τέλος Δεκεμβρίου ότι ενώ τα self test ανιχνεύουν την παραλλαγή Όμικρον, κάποια “μπορεί να έχουν μειωμένη ευαισθησία”, επικαλούμενος ένα πρώιμο εύρημα από αξιολογήσεις απόδοσης. Μια πιο πρόσφατη μελέτη, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί από ομότιμους, ανέφερε ότι εργαζόμενοι που είχαν την Όμικρον βρέθηκαν θετικοί σε μοριακό τεστ με βάση το σάλιο αρκετές ημέρες πριν ανιχνευθεί η μόλυνσή τους με τα self test που βασίζονται στη λήψη ρινικού επιχρίσματος.

Χρήστες των social media αναρτούν τις προσωπικές τους ιστορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν συμπτώματα κορονοϊού, ωστόσο βγαίνουν αρνητικοί όταν κάνουν self test, παίρνοντας δείγμα μόνο από τη μύτη. Όμως, όταν κάνουν στοματοφαρυγγικό τεστ, αυτό βγαίνει θετικό. Κάποιοι διακεκριμένοι ερευνητές άρχισαν να συστήνουν τη λήψη δείγματος τόσο από τη μύτη όσο και από τον λαιμό.

Επειδή τα συμπτώματα φαίνεται να ξεκινούν νωρίτερα στους ανθρώπους που μολύνονται από την Όμικρον “υπάρχει η περίπτωση ο ιός να μην έχει αναπτυχθεί ακόμη στη μύτη όταν γίνεται το πρώτο τεστ” έγραψε σε ανάρτησή του ο επιδημιολόγος και ειδικός στο testing, Μάικλ Μίνα, ένθερμος υποστηρικτής των rapid τεστ, ο οποίος πρόσφατα εγκατέλειψε τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές του θέσεις στο Χάρβαρντ και τώρα είναι επικεφαλής επιστήμονας για την εταιρεία λογισμικού βιοτεχνολογίας eMed.

