Θεσπρωτία: Διακοπή κυκλοφορίας στο τελωνείο Μαυροματίου – Σοβαρά προβλήματα σε Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και χωριά του δήμου Φιλιατών – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε περιοχές του δήμου Φιλιατών, στην Θεσπρωτία. Η κυκλοφορία προς το τελωνείο Μαυροματίου έχει διακοπεί, καθώς ο δρόμος έχει καταστεί απροσπέλαστος λόγω πλημμυρικών φαινομένων και καταπτώσεων.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση σε Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα πρόσβασης, ενώ επηρεασμένες είναι και οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Στο Ασπροκλήσι, το κτίριο του ΚΕΠ πλημμύρισε, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με το thespro.gr.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας βρίσκονται ήδη στα σημεία για αποκατάσταση της κυκλοφορίας, άρση καταπτώσεων και καταγραφή ζημιών.

Παράλληλα, πολλά χωριά του Δήμου Φιλιατών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από καταπτώσεις βράχων και πτώσεις δέντρων, με τις αρχές να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή για την ασφάλεια των κατοίκων και τη σταδιακή αποκατάσταση του οδικού δικτύου.