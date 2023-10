Συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για Δράση»: Δημογραφικές προκλήσεις και εκπαίδευση

«Δημογραφικές προκλήσεις και εκπαίδευση» ήταν ο τίτλος της τρίτης κατά σειρά ενότητας του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2023- Ώρα για δράση», που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

της Δήμητρας Πανανού

Στην εισήγησή του ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, σχολίασε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά στο μέλλον της χώρας μας. «Η πραγματική αντιστροφή του προβλήματος απαιτεί βαθιές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι οριζόντιες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια», τόνισε ο κ. Πατούλης, χαρακτηρίζοντας ηρωική σήμερα την επιβίωση των πολύτεκνων οικογενειών. Συμπλήρωσε επίσης ότι «η κυβέρνηση είδε με σοβαρότητα το ζήτημα της υπογεννητικότητας και το στηρίζει με τη δημιουργία του υπουργείου οικογένειας. Έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε την πεποίθηση ότι οι νέοι έχουν την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας σε όλες τις φάσεις της ανατροφής των παιδιών τους». Ενώ, κλείνοντας αναφέρθηκε στο επίδομα που δίνει η Δανία στους νέους, το οποίο αυξάνει όταν νυμφευθεί και όταν αποκτήσει παιδιά.

Τον λόγο πήρε ο Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα χρονίζον θέμα και ευχαρίστησε τη Eurobank για την απόφαση της να αναλάβει την πρωτοβουλία να βοηθήσει ζευγάρια που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν και να αναθρέψουν τα παιδιά τους στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. «Επιλέξαμε τις ακριτικές περιοχές. Στον Αη Στράτη, στο Καστελόριζο και στις Οινούσσες γίνονται μαθήματα ρομποτικής, λογοθεραπείας και λειτουργεί μουσικό σχολείο», ανέφερε ο κ. Δήμτσας τονίζοντας ότι ένα παιδί στις ακριτικές περιοχές δεν έχει την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση με ένα παιδί στην Αθήνα. «Αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζωτικά θέματα, γιατρός, φάρμακα, ψυχολογική στήριξη κ.α. Πρέπει να υπάρξει η δημιουργία ενός πλαισίου που θα λειτουργήσει ως κίνητρο. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε μέσα από προγράμματά μας και άλλους φορείς ώστε να ενσκήψουν πάνω στο πρόβλημα. Και να σταθούν αρωγοί», σημείωσε. Παράλληλα, κατέθεσε την πρότασή του που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου. «Χρειάζεται ένα πρόσωπο που θα αναλάβει τον συντονισμό, να αφουγκραστεί τα προβλήματα».

Από την πλευρά της η Μαρία Κακαλή, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου μίλησε για τη μείωση του πληθυσμού στα ακριτικά νησιά που κινδυνεύουν στο μέλλον να ερημοποιηθούν. «Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να λύσουμε αυτό το βασικό θέμα. Πρέπει να δούμε όλοι μαζί τις λύσεις και τις εναλλακτικές. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας υπάρχουν 18 μαθητές και 3 βρέφη. Δεν έχουμε ειδικότητες καθηγητών, άρα τα παιδιά μας στερούνται γνώσεις», τόνισε. Αναφερόμενη στις λύσεις σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να λυθούν κάποια προβλήματα. Οι δράσεις αυτές όμως θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες για να δώσουν λύσεις. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των λύσεων».

Ο Αντώνης Μακρής, Καθηγητής Ρομποτικής στον Άγιο Ευστράτιο, ανέφερε ότι τα παιδιά αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα. «Από την πρώτη μέρα υπήρξε μαζική συμμετοχή. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στο νησί και να προσπαθούμε στη λογική των ίσων ευκαιριών. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεσή τους».

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Στεργίου, δήμαρχος Αργιθέας σημείωσε ότι ποτέ δεν έχει υπάρξει ολοκληρωμένη ορεινή πολιτική, παρόλο που η Ελλάδα εκτός από τη πιο νησιωτική είναι και η δεύτερη πιο ορεινή χώρα, μετά την Αυστρία, στην Ε.Ε.

«Πρέπει να στοχεύσουμε σε πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να αντιστρέψουμε τη δυσοίωνη κατάσταση. Πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να είμαστε πρώτο θέμα μόνο στην καλοκαιρία. Έχουμε μαθητή που αλλάζει νομό για να πάει σχολείο. Όλα αυτά χρειάζονται λύσεις και βούληση. Οι άνθρωποι που μένουν στην ορεινή Ελλάδα και στα νησιά είναι οι σύγχρονοι ήρωες και αξίζει η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της. Να δοθούν κίνητρα στον κόσμο, να μείνει, να έχει δουλειές, καλές αμοιβές, δρόμους και ιατρική κάλυψη», σχολίασε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Απόστολος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, επισήμανε ότι πρέπει να εξετάσουμε την κάθε περιοχή ξεχωριστά με τις ιδιαιτερότητες της. «Ο πληθυσμός και τα πληθυσμιακά μεγέθη δεν συντηρούνται μόνο από τις γεννήσεις και τους θανάτους αλλά και από τη μετακίνηση πληθυσμών από τις αστικές περιοχές στην περιφέρεια και τη μετανάστευση. Η διευκόλυνση των μετακινήσεων είναι μια πολιτική. Η σύνθεση των περιοχών της υπαίθρου μπορεί να επιτρέπει άλλου τύπου ανάπτυξη και να ενδυναμώσει τη μετακίνηση του πληθυσμού και να έχει οικονομική μεγέθυνση με άλλους όρους ανά περιοχή. Η Ελλάδα πρέπει να αναζητά τα δικά της μοντέλα ανάπτυξης. Οι οικονομικές λύσεις είναι πολύ πιο εύστοχες για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα», κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Ρομποτής, Διευθυντής Έκδοσης Real News. Στο συνέδριο μετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και εκπρόσωποι της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου EUROBANK, χρυσοί χορηγοί οι ΔΕΗ και Intracat, ασημένιοι χορηγοί οι ΔΕΠΑ και OSMOS ΚΑΙ χορηγοί οι Cosmote, ΔΕΛΤΑ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Υποστηρικτές του συνεδρίου Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής.