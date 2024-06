Σύμη: Τι έδειξε η νεκροψία στη σορό του παρουσιαστή του BBC – Δεν υπάρχουν κακώσεις

Ολοκληρώθηκε από την ιατροδικαστή της Ρόδου η νεκροψία – νεκροτομή στην σορό του Βρετανού παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός πάνω σε βράχια, χθες (09/06), σε απόσταση δέκα μέτρων από την παραλία της Αγίας Μαρίνας, στην Σύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από την νεκροψία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Λόγω του ότι η σορός είναι σε προχωρημένη σήψη, η αιτία θανάτου κρίνεται απροσδιόριστη.

Η ώρα θανάτου του, προσδιορίζεται γύρω στις 16:00 το απόγευμα. Ο ιατροδικαστής θεωρεί πως ακούμπησε με το ένα χέρι του στο πεζούλι, ξάπλωσε, λογικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε κάτω.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται ο Μάικλ Μόσλεϊ να πέφτει κοντά στο σημείο που βρέθηκε η σορός του, όπως ανέφερε η χήρα του λέγοντας ότι «λίγο έλειψε» να σωθεί, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η Dr Clare Bailey Mosley επιβεβαίωσε ότι η σορός που βρέθηκε την Κυριακή το πρωί σε βραχώδη περιοχή κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στο νησί της Σύμης ήταν του συζύγου της, χαρακτηρίζοντας την απώλεια του ως «συντριπτική». Από τότε, έχουν αποτίσει φόρο τιμής οι πρώην συνεργάτες του και οι χιλιάδες άνθρωποι που ακολουθούσαν τις συμβουλές του για την υγεία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βίντεο από beach bar στην Αγία Μαρίνα δείχνει κάποιον που μοιάζει με τον Dr Mosley να κατεβαίνει μια βραχώδη πλαγιά δίπλα σε φράχτη πριν εξαφανιστεί από την κάμερα.

Η χήρα του ανέφερε πως ο 67χρονος, που εξαφανίστηκε την Τετάρτη αφού έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου, φαίνεται να έκανε μια «απίστευτη ανάβαση, πήρε λάθος μονοπάτι και κατέρρευσε σε σημείο που δεν μπορούσε να τον εντοπίσει εύκολα».

Η DailyMail φέρνει στο φως της δημοσιότητας την «διαδρομή θανάτου» που φέρεται να ακολούθησε ο Μάικλ Μόσλεϊ στα βουνά της Σύμης, ενώ η θερμοκρασία εκείνες τις ημέρες «χτυπούσε» κόκκινο.

Ο άτυχος 67χρονος, σύμφωνα με την DailyMail, είχε μαζί του ένα μικρό μπουκάλι νερό, ενώ κατάφερε να σκαρφαλώσει σε μια απότομη πλαγιά, την στιγμή που ο υδράργυρος είχε αγγίξει στους 37 βαθνούς Κελσίου, από το Πεδί μέχρι την κορυφή του λόφου με θέα την Αγία Μαρίνα.

Ακολούθως, τον παρουσιαστή του BBC κατέγραψε κλειστό κύκλωμα κάμερας παραλιακού εστιατορίου, προτού ο 67χρονος κατέβει μια πλαγιά που βρίσκεται κοντά σε έναν περιμετρικό φράχτη, ενώ στη συνέχεια, εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, εκτιμάται ότι ο Μόσλεϊ συνέχισε να περπατά γύρω από τον φράχτη, προτού πέσει στο σημείο όπου βρέθηκε το άψυχο σώμα του, μπρούμυτα, μόλις περίπου στα 100 μέτρα από ένα θέρετρο.

Η πρώτη κάμερα τον εντόπισε να περνά στις 13:42 εκείνης της ημέρας δίπλα από το καφέ-μπαρ «Καμάρες» και πέντε λεπτά αργότερα εθεάθη από κάμερες στο εστιατόριο «Κατσάρας». Στη συνέχεια, στις 13:52, απεικονίστηκε να περπατά δίπλα από το Blue Corner Cafe. Η τελευταία φορά που τον «έπιασαν» οι κάμερες ήταν στις 14:00, όπου πέρασε δίπλα από το σπίτι ενός ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024