Στην μάχη των πυρκαγιών οι Ισραηλινοί – «Έλιωσαν» ελικόπτερα και αεροπλάνα των Ενόπλων Δυνάμεων – Οι επικοινωνίες Δένδια – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινοί μάχονται στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων τους με 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα τη στιγμή που οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν από γης και αέρος να βοηθούν το έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών από την πυροσβεστική. Συνεχείς οι επικοινωνίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

του Χρήστου Μαζανίτη

Εν αναμονή του μεγάλου κύματος καύσωνα την Κυριακή, που θα επικρατήσουν και άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, που συνεχίζουν νυχθημερόν να συνδράμουν από γης και αέρος στο έργο της πυροσβεστικής για κατάσβεση των πυρκαγιών.

Στα εντυπωσιακά βίντεο φαίνονται οι προσπάθειες των πληρωμάτων των ελικοπτέρων Chinook CH-47 της Αεροπορίας Στρατού, που με συνεχείς ρίψεις στα πύρινα μέτωπα βοηθούν ως από μηχανής θεοί το έργο της κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, όταν το φως της ημέρας πέφτει οι μηχανικοί της Αεροπορίας Στρατού ξενυχτούν ώστε να παράσχουν στα ελικόπτερα κάθε απαραίτητη τεχνική συντήρηση και με το πρώτο φως της ημέρας να είναι εκ νέου έτοιμα να πετάξουν από τα πληρώματά τους.

Όμως, σημαντική είναι η συνδρομή και των επίγειων μονάδων πυρόσβεσης του Στρατού καθώς και τα περίπολα των ομάδων.

Συνολικά, σήμερα διατέθηκαν οι εξής δυνάμεις:

Σημειώνεται ότι:

Επιπλέον, στον τομέα της χερσαίας επιτήρησης, σε όλη την επικράτεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα η εκπομπή 80 περιπόλων Χερσαίας Επιχείρησης και η στελέχωση 2 πυροφυλακίων με την εμπλοκή συνολικά 398 ατόμων με 199 οχήματα.

Στο Infographic καταγράφεται η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων τις τελευταίες 4 ημέρες.

Οι Ισραηλινοί

To Ισραήλ έχει βρεθεί στο πλευρό της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή στέλνοντας 2 αεροπλάνα και προσωπικό, συνδράμοντας στο έργο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

«Τα Ισραηλινά πυροσβεστικά και το προσωπικό έχουν αναλάβει δράση δίπλα στους Έλληνες στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Αττική. Φιλία στην πράξη» έγραψε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα στο Twitter.

Τα #Ισραηλινά #πυροσβεστικά και το προσωπικό έχουν αναλάβει δράση δίπλα στους Έλληνες στην καταπολέμηση των #πυρκαγιών στην Αττική. Φιλία στην πράξη. 🇮🇱🇬🇷 #Israeli firefighting personnel and planes have assumed action alongside their #Greek counterparts in combating the #fires … pic.twitter.com/pi6PXTarwI

Τα τηλεφωνήματα Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ομολόγους του. Αργά το απόγευμα είχε συνομιλία με την υπουργό Άμυνας των Σκοπίων, η οποία ενημέρωσε για την πρόθεση της γείτονος να συνδράμει με δυνάμεις.

Το βράδυ, ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Κατάρ, Καλίντ Μπιν Μοχάμεντ αλ Ατίγια, ο οποίος τον ενημέρωσε για την απόφαση της χώρας του να στηρίξει την Ελλάδα με εναέρια μέσα αν χρειαστεί.

I had a conversation with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of State for Defence Affairs, Dr. Khalid bin Mohamed Al Attiyah, about Qatar’s readiness to contribute with air assets in countering the fires in Greece pic.twitter.com/1vdlxROe0T

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 21, 2023