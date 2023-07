Στην Ελλάδα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα από το Ισραήλ – ΦΩΤΟ

Προσγειώθηκαν στην Ελλάδα τα δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα μαζί με ένα μεταγωγικό C-130 που στέλνει το Ισραήλ για να συνδράμει στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα μαζί με τεχνικούς και εξοπλισμό που μεταφέρθηκαν με μεταγωγικό αεροπλάνο C-130 έστειλαν οι Ισραηλινοί στην Ελλάδα, για να συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης.

Στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, όπου προσγειώθηκαν, βρέθηκε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα Νόαμ Κάτζ. «Ήταν μεγάλη τιμή να καλωσορίσω τα #ισραηλινά πυροσβεστικά αεροσκάφη και το προσωπικό που θα εργαστούν μαζί με τους Έλληνες ομολόγους τους για την καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Είμαστε μαζί σε αυτό!» έγραψε πριν λίγο στο Twitter δημοσιεύοντας και τις σχετικές φωτογραφίες.

